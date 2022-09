News

Santa Clara, Californie – 12 juin 2017. OmniVision Technologies, inc. (USA) présente ce qui allait devenir quelques années plus tard, le plus petit capteur vidéo du monde… Lors du dernier Medical Design & Manufacturing s’étant déroulant le 22 octobre dernier à Minneapolis, le géant taïwanais a indiqué que l’OV6948 s’est vu attitrée par le célébrissime « Guinness des records » le statut jalousé (!) de « plus petit capteur d’image du monde » … Un produit destiné de base à l’imagerie médicale, plus particulièrement pour les endoscopes et cathéters médicaux mais qui à terme, pourrait ouvrir de nouveaux horizons dans différents environnements tels l’IoT et IIoT industriel, les secteurs de l’automobile à travers la sécurité active, la réalité virtuelle, la robotique, la domotique et bien sûr, la sécurité… Des ambitions consolidées par de nombreux partenariats dans différents domaines laissant présager de nombreuses intégrations dans un avenir proche. Pouvant être à « usage unique », l’OV6948 répond également à une problématique de taille en environnement médical et alimentaire concernant la contamination des appareils de surveillance. Un produit parfaitement en adéquation avec les standards actuels ou performances de premier choix, coûts et miniaturisation font partis des principales prérogatives.

« Happy Friday! Our OV6948 imager was just named by @GWR as “The Smallest #ImageSensor Commercially Available” at just 0.575 x 0.575mm. The sensor brings #FutureInSight to medical applications. Visit @MDM_Events Minneapolis booth 1248 to witness it and get a chance to win prizes! »

– OmniVision Tech (@ovt_tech) 09 :53 –18 oct. 2019 – Twitter

News : OmniVision OV6948, une miniaturisation poussée à son paroxysme ouvrant de tout nouveaux champs d’applications

Avec des dimensions quasi-infinitésimales (0,575 mm x 0,575 mm x 0,232 mm) soit, un gabarit inférieur à un grain de riz (!) l’OV6948 ne propose guère de capteur HD, se contentant d’un classique « CMOS 1/36 » offrant une résolution exploitable de 200 x 200 pixels à une cadence confortable de 30 images par secondes. Des performances qui peuvent paraître désuètes pour les fervents défenseurs de la course effrénée aux mégapixels et qui pourtant, restent véritablement une belle prouesse technologique au vu de la taille de ce capteur. Avec un angle de vision possédant un champ d’action à 120°, le capteur vidéo OV6948 du fabricant Omnivision est capable d’être déployé dans des conditions remarquables (-20 °C à + 70 °C) tout en apportant une image stable et garantie à des températures comprises entre 0 °C et +50 °C.

La qualité en environnement à très faible luminosité se targue d’être particulièrement optimisée (sensibilité de 1000 mV/lux-sec) se montrant en parfaite adéquation avec les environnements médicaux/alimentaires. Possédant un zoom performant (3~30 mm), l’OV6948 peut transmettre des flux vidéo analogiques sur une distance n’excédant pas 4 mètres. Avec une consommation des plus soutenue (25 mW), l’OV6948 optimise toutes déperditions thermiques pour le confort des patients tout en se contentant que d’une tension de 3,3 V. La technologie propriétaire « OmniBSI™+ » améliore grandement la sensibilité, la finesse des couleurs et la fidélité de l’image retranscrite à l’utilisateur même en cas de très faible luminosité. Une technologie propre au constructeur qui se voit également déployée pour des applications médicales, de sécurité, dans l’informatique ou encore, en environnement mobile.

News : Caméra OmniVision OV6948, une intégration aisée offrant des perspectives d’avenir dans de nombreux domaines

Idéale pour les examens arthroscopiques, cérébraux, cardiaques, ophtalmologiques et bien plus encore, l’OmniVision OV6948 s’adonne aisément à de nombreuses applications avec une certaine agilité. Pour faciliter son intégration, ce capteur est proposé conditionner dans un minuscule boitier « CameraCubeChip » portant alors ses dimensions à 0,65 mm x 0,65 mm. Ce module peut être également intégré par « refusion » sur une carte électronique ouvrant là, un large champ d’application. Possédant une interface à 4 broches, l’OV6948 se montre facilement exploitable et surtout intégrable sans aucune limite. l’OV6948 devrait trouver rapidement d’autre usage ne se cantonnant pas qu’aux domaines médicaux. Le secteur des jouets, la sécurité, la sécurité active dans le domaine de l’automobile, les jeux vidéo ou encore les milieux militaire qui pourraient trouver de nombreux intérêts à ce type de produits. Toutefois et comme souvent, malgré notre fervente passion pour les technologies anciennes et actuelles, nous émettons quelques réserves ou plutôt quelques craintes en espérant que ce grain de sable technologique ne vienne enrayer notre vie privée, devenant une porte dérobée à toute sorte d’espionnage.

